Бывший руководитель департамента имущественных отношений Минобороны РФ Евгения Васильева еще в 2018 году обратилась в столичный ЗАГС для регистрации ребенка от суррогатной матери. Недавно стало известно, что ведомство отказало Васильевой в регистрации.
Примечательно, что биологическая мать ребенка дала свое согласие на регистрацию ребенка, но Васильева на момент подачи заявления не была в браке. Это стало причиной отказа, поскольку законодательно зарегистрировать ребенка от суррогатной матери могут только супруги.
Евгения Васильева обратилась в Мещанский суд, который удовлетворил ее иск и признал действия столичного ЗАГСа незаконными. Суд также постановил произвести регистрацию ребенка.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что с Евгении Васильевой хотели взыскать более одного миллиарда рублей. Следствие оценило ущерб по делу "Оборонсервиса" в 3 миллиарда рублей.
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