The Washington Post: каждый пятый житель России мечтает ее покинуть

Институт по изучению общественного мнения "Гэллап" выяснил, что 20% граждан Российской Федерации хотят покинуть страну.

Об этом сообщает американская ежедневная газета The Washington Post.

Среди молодых россиян этот показатель гораздо выше, пишут авторы материала. Покинуть РФ хотят 44% опрошенных в возрасте от 15 до 29 лет, ссылаются они на социологов.

Самыми популярными направлениями для переезда, отмечает The Washington Post, среди россиян являются Соединенные Штаты Америки и Германия.

Согласно Центру восточноевропейских и международных исследований в Берлине, в минувшем году о своем намерении эмигрировать заявили и того больше — 54% граждан Российской Федерации, продолжает The Washington Post. В то же время почти все из них, отмечают авторы материала, признались, что рассматривают и возможность переезда в другую часть России.

Почти четверть — 21% — респондентов заявили о своем желании переехать в одну из стран Европейского союза, а 7% — в Соединенные Штаты Америки.

Как сообщает The Washington Post, те молодые россияне, что желают уехать из страны, "скорее всего" не голосовали за действующего президента Российской Федерации Владимира Путина.

Разумеется, признают авторы материала, не все, кто хочет переехать из России, покинет страну. Но вышеприведенные данные, пишут журналисты, говорят об одном — в РФ широко распространенно недовольство по поводу текущего состояния дел внутри страны.

Ранее сообщалось, что 59% граждан Российской Федерации готовы отправиться на войну для защиты своей страны.

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