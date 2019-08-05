У российских таксистов могут появиться цифровые профили

Член Общественной палаты России Елена Сутормина предложила создать систему цифровых профилей для водителей такси. По словам Суторминой, эта инициатива будет обсуждаться на VII Международном Евразийском форуме "ТАКСИ", который пройдет уже в августе текущего года.

В мероприятии примут участие представители профильных министерств, ведомств, крупнейших игроков рынка, а также агрегаторов и профсоюзных организаций. Член ОП привела цифры, по которым в России более миллиона людей занимаются извозом нелегально, в то время как официальный статус "таксиста" имеют лишь 700 тысяч сотрудников.

"Нас очень заботит безопасность граждан, которые регулярно пользуются услугами такси. Согласно статистике, за первое полугодие 2019 года количество ДТП с участием такси увеличилось на 25%, а смертность таких ДТП стала больше на 15%", - сообщила Елена Сутормина.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что российские власти обратили внимание на закрытые чаты таксистов, где водители обсуждают своих пассажиров. По данным источников интернет-издания "ВладТайм", крупная исследовательская структура получила от государства заказ на изучение этих сообществ в Telegram и WhatsApp. Специалисты составят списки участников водительских чатов, а также изучат и проанализируют содержание их бесед.

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