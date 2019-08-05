Член Общественной палаты России Елена Сутормина предложила создать систему цифровых профилей для водителей такси. По словам Суторминой, эта инициатива будет обсуждаться на VII Международном Евразийском форуме "ТАКСИ", который пройдет уже в августе текущего года.
В мероприятии примут участие представители профильных министерств, ведомств, крупнейших игроков рынка, а также агрегаторов и профсоюзных организаций. Член ОП привела цифры, по которым в России более миллиона людей занимаются извозом нелегально, в то время как официальный статус "таксиста" имеют лишь 700 тысяч сотрудников.
"Нас очень заботит безопасность граждан, которые регулярно пользуются услугами такси. Согласно статистике, за первое полугодие 2019 года количество ДТП с участием такси увеличилось на 25%, а смертность таких ДТП стала больше на 15%", - сообщила Елена Сутормина.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что российские власти обратили внимание на закрытые чаты таксистов, где водители обсуждают своих пассажиров. По данным источников интернет-издания "ВладТайм", крупная исследовательская структура получила от государства заказ на изучение этих сообществ в Telegram и WhatsApp. Специалисты составят списки участников водительских чатов, а также изучат и проанализируют содержание их бесед.
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