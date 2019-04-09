Закрытые чаты таксистов насторожили представителей власти

Российские власти обратили внимание на закрытые чаты таксистов, где водители обсуждают своих пассажиров. По данным источников интернет-издания "ВладТайм", крупная исследовательская структура получила от государства заказ на изучение этих сообществ в Telegram и WhatsApp. Специалисты составят списки участников водительских чатов, а также изучат и проанализируют содержание их бесед.

В своих группах водители не только делятся мнениями о своих клиентах, зачастую позволяя себе некорректные шутки и оскорбления, но и распространяют их персональные данные, что запрещено законом. Кроме того, в закрытых сообществах нередко встречаются призывы к противоправным действиям.

Помимо безопасности пассажиров, российские власти озабочены возможностью использования таких чатов для пропаганды экстремизма и вовлечения в террористическую деятельностью. Это связано с тем, что многие работники такси являются выходцами из Средней Азии.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о результатах исследования музыкальных предпочтений пассажиров такси.

Источник фото: pxhere.com

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