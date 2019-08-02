Вылетевший из облака самолет вызвал восхищение у пользователей Сети

Пользователи сети восхитились видео с посадкой лайнера авиакомпании Emirates. Комментаторов поразил момент неожиданного появления воздушного судна.

Как отмечает портал "Царьград", на кадрах видеозаписи видна взлетно-посадочная полоса, окутанная густой дымкой. Внезапно из облака появляется огромный лайнер Airbus A380 авиакомпании Emirates. Автору ролика удалось выбрать удачный момент, поскольку кажется, будто воздушное судно появилась из ниоткуда.

"Слишком невероятно, чтобы быть правдой! Выглядит, как фейк", - отметил один пользователей.

"Большая птичка прилетела! Все-таки самолет - потрясающая машина", - удивился другой.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко не смог с первого раза произнести словосочетание "Институт судебных экспертиз" и стал объектом шуток. Пользователи Twitter оценили выступление политика и предположили, что после увольнения с нынешней должности, Кличко сможет легко найти работу в другой сфере.