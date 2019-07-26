Мэр Киева Виталий Кличко не смог с первого раза произнести словосочетание "Институт судебных экспертиз" и стал объектом шуток для пользователей сети.
"Су-су-су, институт судовых... су...эээ", - попытался выговорить градоначальник, однако запнулся и замолк. Произнести название организации Кличко смог только при помощи ведущего программы "Ваша свобода", которому давал интервью.
Пользователи Twitter оценили выступление политика и предположили, что после увольнения с нынешней должности, Кличко сможет легко найти работу в другой сфере.
"После того как мэра Киева переизберут и Виталий Владимирович останется без работы, ему стоит запустить свой YouTube канал "Учимся говорить с Виталием Кличко!". Миллионы просмотров гарантированы!" - написал один из комментаторов.
"Виталий Кличко сегодня был в ударе. И нет, речь не о его политической партии. Видео входит в копилку перлов", - отметил другой.
В стороне не остался и российский журналист Владимир Соловьев. "Цицерон? Демосфен? Выше бери! Кличко", - написал он на своей странице в Twitter.
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