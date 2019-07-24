ВВС раскрыла детали бизнеса "старшей дочери Путина"

Мария Воронцова, возможная старшая дочь президента России Владимира Путина, с начала текущего года стала соучредителем компании "Номеко". Об этом сообщает Русская служба BBC.

В материале уточняется, что она вложила в компанию 100 тысяч рублей, на момент регистрации ей принадлежала доля в 20%. В настоящее время "Номеко" занимается масштабным проектом по строительству многофункционального медицинского комплекса в Ленинградской области. Медцентр построят в Юкковском сельском поселении к северу от Санкт-Петербурга. Примерная стоимость проекта оценивается в 40 миллиардов рублей.

Информацию о том, что старшую дочь российского президента зовут Марией Воронцовой, опубликовала газета The New Times. По данным журналистов, Воронцова училась на факультете фундаментальной медицины МГУ, затем стала аспиранткой Эндокринологического научного центра Минздрава. Источник Русской службы BBC, знакомый с семьей президента, подтвердил, что Воронцова на самом деле является старшей дочерью Путина.