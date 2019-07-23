Shazam составил список наиболее популярных песен у россиян

Разработчики приложения по поиску музыки Shazam составили рейтинг песен, которые российские пользователи чаще всего пытались найти за шесть месяцев текущего года.

На первом месте по популярности среди россиян оказался трек отечественной поп-исполнительницы Zivert - "Life". Далее идет композиция Ilkay Sencan под названием "Do it". Тройку лидеров замыкает песня "Dancin (Krono Remix)" от Aaron Smith feat. Luvli.

В пятерку наиболее популярных треков также вошли "Грустный дэнс" дуэта Artik & Asti и "Вad guy" американской певицы Billie Eilish, которая оказалась самой часто запрашиваемой певицей в мире.

По данным приложения, пользователи со всего мира чаще всего просили найти трек "Calma (Remix)" пуэрториканских исполнителей Pedro Capó и Farruko. Самым запрашиваемым певцом оказался Calvin Harris, а группой - американский коллектив Imagine Dragons.