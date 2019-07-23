В России задумались о сокращении использования тетрадей в школах

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о сокращении использования рабочих тетрадей в школах в связи с введением в образовательный процесс современных цифровых технологий. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кремля.

"Правительству рассмотреть вопрос о сокращении использования рабочих тетрадей в образовательном процессе, в том числе с учетом внедрения в образовательную программу современных цифровых технологий", - отмечается в документе.

Глава государства также поручил проанализировать обеспечение школьников по основным учебным программам всеми необходимыми учебными пособиями и тетрадями. Если некоторые дети не обеспечены этим, то им следует оказать адресную социальную помощь, сказано в постановлении.

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