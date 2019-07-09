Крымский пограничники фиксируют массовое несоответствие паспортов украинцев при въезде на территорию полуострова. За последние две недели Сотрудники пограничного управления ФСБ РФ привлекли к ответственности более двадцати человек из-за технических ошибок в документах.
Гражданам Украины отказывают во въезде, поскольку в их паспортах отсутствуют печати, дописки, подчистки, исправления в дате рождения, а также измененные имена и фамилии. Сотрудники ФСБ утверждают, что очень часто граждане Украины самостоятельно вклеивают в паспорт фотографию при достижении 25 и 45 лет.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в социальных сетях обсуждали выдачу российских паспортов жителям Донбасса.
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