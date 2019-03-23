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Получат ли жители Донбасса российские паспорта?

Мир » Бывший СССР » Украина » Дети Донбасса

В российские СМИ просочилась информация о начале выдаче российских паспортов жителям Донбасса. Однако есть мнение, что это очередной информационный вброс перед выборами президента Украины, которые намечены на 31 марта.

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Первым, кто сообщил о выдаче российских паспортов жителям Донбасса стал телеграм-канал WG. По информации канала, жители ДНР и ЛНР могут полностью перейти на заграничные паспорта России, и не будут получать внутренние документы.

Эту информацию позже подтвердил российский военный корреспондент Семен Пегов. Он пояснил в эфире программы "60 минут", что первыми российские паспорта получат военнслужащие, госслужащие и пенсионеры. Затем гражданином России в упрощенном порядке может стать каждый житель Донбасса. Журналист отметил, что эту информацию ему подтвердили источники в Народном Совете ДНР и Народной милиции ДНР.

"Недавно на Донбасс было отправлено более полумиллиона бланков для выдачи российских паспортов. Документ будет выдаваться по упрощенной системе предоставления гражданства соотечественникам", — подчеркнул военкор.

Другой российские военные корреспондент Дмитрий Стешин заявил, что информация о выдаче российских паспортов жителям Донбасса — это вброс перед выборами на Украине, которые пройдут 31 марта. По мнению Стешина, эта информация должна помочь Порошенко выйти во второй тур президентской гонки.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Донецкой Народной Республике опровергли переход военнослужащей на сторону ВСУ. Оказалось, что украинские СМИ просто-напросто солгали. По словам самой Маргариты Пономаренко, она находится на территории ДНР с 2014 года и ни разу не покидала республику. В данный момент контракт с армией у нее закончился, но переезжать на Украину она не собирается и не собиралась.

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