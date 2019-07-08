Российская певица Лолита Милявская опубликовала видеозапись своего выступления в Донецкой народной республике (ДНР). В комментариях к посту некоторые интернет-пользователи пожелали артистке смерти.
"До свидания, теплый Донецк! Спасибо за Сердца и массовый Хор! Здравствуй, Луганск! Я знаю, как Вы ждете хорошее настроение и тоже готовьтесь петь все песни", - написала она.
Часть подписчиков поблагодарили певицу за выступление, однако другие посоветовали ей выпить средство для прочистки труб "Крот", которым отравился Бари Алибасов. Артистку обозвали алкоголичкой и "ватной царевной", которая "плохо кончит". Ей также пожелали в скором времени увидеться с умершим в 2018 году Иосифом Кобзоном.
Напомним, в минувшем году Лолита заявила, что считает Крым частью Украины. Для нее полной неожиданностью стал запрет въезда в страну, поскольку она не участвовала "ни в одном политическом концерте".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российскому актеру Кириллу Сафронову запретили въезд на Украину. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Читайте также: Испугались журналистку: Украина запретила въезд "российской пропагандистке" Анне Курбатовой
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Каждый день непрерывная очередь из соискателей рабочих мест выстраивается… нет, не в офисе какой-либо известной компании или кадрового агентства, а в московском храме иконы Божией Матери "Знамение" в Переяславской слободе. Там находится икона святого мученика Трифона, которого в народе считают скорым помощником в деле поиска хорошей работы.
Отклонили резолюцию, например, делегаты из Украины, Литвы и Британии. Парламентарии заявили, что в документе необходимо было раскритиковать и коммунизм.
Депутат Национального совета Словакии Петер Марчек сообщил, что готовится внести в парламент законопроект об отмене санкций против России.