Лолите пожелали смерти после выступления в ДНР

Российская певица Лолита Милявская опубликовала видеозапись своего выступления в Донецкой народной республике (ДНР). В комментариях к посту некоторые интернет-пользователи пожелали артистке смерти.



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"До свидания, теплый Донецк! Спасибо за Сердца и массовый Хор! Здравствуй, Луганск! Я знаю, как Вы ждете хорошее настроение и тоже готовьтесь петь все песни", - написала она.

Часть подписчиков поблагодарили певицу за выступление, однако другие посоветовали ей выпить средство для прочистки труб "Крот", которым отравился Бари Алибасов. Артистку обозвали алкоголичкой и "ватной царевной", которая "плохо кончит". Ей также пожелали в скором времени увидеться с умершим в 2018 году Иосифом Кобзоном.

Напомним, в минувшем году Лолита заявила, что считает Крым частью Украины. Для нее полной неожиданностью стал запрет въезда в страну, поскольку она не участвовала "ни в одном политическом концерте".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российскому актеру Кириллу Сафронову запретили въезд на Украину. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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