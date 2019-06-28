Группа депутатов "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект, который обязывает чиновников отчитываться о доходах еще три года после увольнения.
Депутаты предлагают внести в КоАП РФ наказание, которое заставит чиновников предоставлять сведения о своих доходах и после ухода с должности. За непредставление сведений о доходах госслужащим может грозить штраф от 50 до 100 тысяч рублей или дисквалификация сроком до полугода.
Если чиновник был пойман на предоставлении ложных сведениях о доходах, то наказание будет более суровым - дисквалификация сроком до двух лет.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что депутатов, которые не отчитались о доходах, будут лишать мандатов.
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