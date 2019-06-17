VIP-россияне заказывают бункеры на случай бунтов и войны

Телеграм-канал "Диванный аналитик" опубликовал материал, в котором отмечается, что российские чиновники начали строить бункеры и убежища "на случай ядерной войны" или народного восстания.



Как могло бы выглядеть оповещение о начале войны

По данным авторов публикации, впервые после ажиотажа перед 2012 годом (напомним - тогда считалось, что по календарю майя наступит "конец света") обеспеченные российские граждане якобы "массово заказывают строительство убежищ-бункеров на участках своих домовладений".

Ссылаясь на одну из специальных строительных организаций, эксперты пишут - заказчиками бункеров главным образом являются "региональные олигархи, чиновники и силовики - причем многие из них стесняются своих опасений и заявляют, что заказывают убежища "просто так".

Специалисты по строительству защищенных объектов добавляют, что в мирное время их клиенты используют убежища как кальянные, кинотеатры, винные и сигарные погреба, комнаты-сейфы и даже как экзотические спортзалы.

При этом на случай ЧП различного рода, заказчики требуют защиты как от последствий ядерного удара и радиации в атмосфере, так и от нападения агрессивных толп - для этого бункеры оснащаются оружейными стойками, запасами воды и продовольствия, запасными выходами и автономными системами связи, поддержания жизнеспособности и безопасности.

В частности, один из клиентов строителей, пожелавший остаться неизвестным, заметил, что с убежищем класса "люкс" у его загородного коттеджа ему живется спокойнее "в свете сложной внутренней и геополитической обстановки - вдруг полетят ракеты или пойдут "толпы озлобленного народа".

Отметим, что ранее СМИ цитировали специалистов-строителей бомбоубежищ для VIP-лиц, которые поясняли - "в основном, заказы идут с запада Подмосковья - Рублевки и Новой Риги". По их словам, в современном мире "много потенциальных опасностей, в случае которых может пригодиться бункер - это терроризм, военные действия, пожары или бунты".

"Все укрытия строятся на основе СНиПов для бомбоубежищ. Конечно, конец света в таких не пережить, потому что это по определению конец, а какую-нибудь катастрофу - легко",- поясняли они.

"Конечно, всех же в бункер Ямантау не возьмут",- уже пишут в соцсетях, иронизируя над слухами (или правдой?) о якобы супербункере-"запасной столице" для властей, которая по современной городской мифологии расположена под горой Ямантау/