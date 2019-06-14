ФОМ: доля считающих себя патриотами россиян снижается

Доля россиян, считающих себя патриотами своей страны, постепенно снижается. Об этом говорят данные опроса, проведенного фондом "Общественное мнение".



Путин: Патриотизм – стержень генетической памяти россиян / Новости от 04.11.2018 15:44

Резкий подъем патриотизма отмечался социологами в 2014 году на фоне присоединения Крыма к России. Если в 2012 году себя считали патриотами лишь 64% опрошенных, то в 2014 - уже 75%. Пикового значения уровень патриотизма россиян достигал в 2017 году - 78%. В последующие годы доля патриотов стала постепенно убавляться: в июле 2018 - 77%, а в июне 2019 - 73%.

По мнению почти половины опрошенных (48%), чувство патриотизма должно формировать соответствующее воспитание. В том, что быть патриотом - это нормально, уверены 61% респондентов. Еще 31% полагают, что называть себя патриотом публично - неправильно.

Подавляющее большинство россиян (67%) считают, что патриотом не может быть тот, кто не знает историю своей страны. По словам 61% респондентов, критика власти не мешает человеку быть патриотом.