Исследование: российские чиновники оказались самыми скупыми клиентами такси

Работники муниципальной и государственной службы оказались наиболее скупыми клиентами такси. Такие данные приводит сервис такси "Ситимобил" и компания ResearchMe.



Агрегаторы такси: кто отвечает за безопасность пассажиров / Новости от 11.12.2018 20:03

По результатам проведенного исследования, около 44% чиновников признались, что никогда не платят больше установленной суммы. Чаевые таксистам редко оставляют работники IT-сферы (41%) и работники сферы образования (40%). Чаще всех таксистов поощряют фермеры и работники сельского хозяйства (37%), представители автомобильной промышленности (28%) и сотрудники туристических фирм (26%).

Только 17% от всех опрошенных оставляют чаевые после каждой поездки на такси, 33% респондентов не делают этого никогда.