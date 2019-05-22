Работники муниципальной и государственной службы оказались наиболее скупыми клиентами такси. Такие данные приводит сервис такси "Ситимобил" и компания ResearchMe.
По результатам проведенного исследования, около 44% чиновников признались, что никогда не платят больше установленной суммы. Чаевые таксистам редко оставляют работники IT-сферы (41%) и работники сферы образования (40%). Чаще всех таксистов поощряют фермеры и работники сельского хозяйства (37%), представители автомобильной промышленности (28%) и сотрудники туристических фирм (26%).
Только 17% от всех опрошенных оставляют чаевые после каждой поездки на такси, 33% респондентов не делают этого никогда.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
СМИ сообщают о возможном пересмотре конкурса "Евровидение-2019" из-за того, что победитель Дункан Лоуренс нарушил единственное правило конкурса.
СМИ сообщают о возможном пересмотре конкурса "Евровидение-2019" из-за того, что победитель Дункан Лоуренс нарушил единственное правило конкурса.
Злоумышленник начинает на терминале операцию, не вставляя карту, не завершает ее и отходит, а невнимательный следующий клиент оплачивает эту операцию.
Даже после визита Керсти Кальюлайд в Москву враждебная политика Эстонии не изменилась. Продолжается и притеснение русскоязычных. Может ли Россия их защитить?