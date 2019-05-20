Бельгийский телеканал показал "Евровидение" без музыки

Телеканал Een опубликовал в своем YouTube канале трансляцию конкурса "Евровидение-2019" без музыки. Вместо музыки телеканал подставил различные звуки.



«Евровидение – 2019» официально открылось в Тель-Авиве / Новости от 13.05.2019 00:23

В полной тишине можно услышать топот зрителей, различные крики исполнителей, звуки огня от декораций на сцене, а также звук скрипа пальцев по стеклу во время выступления Сергея Лазарева.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что результаты конкурса "Евровидение-2019" могут пересмотреть из-за нарушения правил победителем. Дункан Лоуренс нарушил единственное правило конкурса, которое гласит, что исполнитель должен выступать с песней из своего репертуара. Заявленная на конкурс композиция не должна быть исполнена до 1 сентября года, предшествующего конкурсу.

Читайте также:

"Евровидение-2019" стартовало: Тель-Авив встречает гостей под звуки обстрелов