"Евровидение-2019" стартовало: Тель-Авив встречает гостей под звуки обстрелов

В столице Израиля прошла церемония открытия "Евровидения-2019". Делегация 41 государства прошла по оранжевой дорожке, а затем открыла фан-зону, где за ходом конкурса будут наблюдать зрители. На вторник и четверг назначено проведение полуфиналов, а определять финалистов будут в субботу.



Назван участник «Евровидения-2019» от России / Новости от 08.02.2019 07:45

Перед церемонией открытия местные активисты провели акцию, чтобы привлечь внимание общественности к обострению конфликта между Израилем и Палестиной. Неделю назад, во время приезда иностранных делегаций в Тель-Авив ситуация в секторе Газа обострилась. По территории Израиля было выпущено более 400 ракет.

Представитель России на "Евровидении-2019" Сергей Лазарев рассказал журналистам, что израильские власти делают все возможное для обеспечения безопасности участниками и зрителям конкурса.

"Израильские власти уже очень много раз все проверили, и еще раз перепроверили. Европейский вещательный союз также все перепроверил и дал добро на проведение конкурса. Поэтому я считаю, что все пройдет на высшем уровне. Если бы и была какая-то опасность, организаторы не стали бы рисковать", - пояснил Лазарев.

Также российский исполнитель рассказал о своем выступлении. По словам Лазарева, в этом году он решил быть более эгоистичным и практически не изучал программы других участников. Вместо этого он решил максимально сосредоточиться на своем номере.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что обстрелы южной части Израиля не помешали организаторам "Евровидения-2019" проводить подготовку к конкурсу.

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