The Times of Israel: палестинские боевики намерены сорвать "Евровидение-2019"

Палестинские боевики намерены помешать проведению международного песенного конкурса "Евровидение-2019".

Он, напомним, должен пройти в Израиле в мае текущего года.

Об этом сообщает израильское издание The Times of Israel.

Как сообщают средства массовой информации, боевики уверены, что "Евровидение" дурно повлияет на историческое и культурное мировоззрение Палестины.

Отметим, что в Тель-Авиве пройдут два полуфинала международного песенного конкурса. Там же состоится и финал соревнования.