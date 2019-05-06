The Times of Israel: палестинские боевики намерены сорвать "Евровидение-2019"

Палестинские боевики намерены помешать проведению международного песенного конкурса "Евровидение-2019".
Он, напомним, должен пройти в Израиле в мае текущего года.
Об этом сообщает израильское издание The Times of Israel.
Как сообщают средства массовой информации, боевики уверены, что "Евровидение" дурно повлияет на историческое и культурное мировоззрение Палестины.
Отметим, что в Тель-Авиве пройдут два полуфинала международного песенного конкурса. Там же состоится и финал соревнования.
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