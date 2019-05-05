Обстрелы юга Израиля не мешают подготовке к Евровидению

Тель-Авив находится в нескольких десятках километров от зоны поражения палестинских ракет. Но это не мешает властям активно готовиться к Евровидению. Примечательно то, что Тель-Авив в прошлом неоднократно подвергался обстрелам со стороны Палестины.
На данный момент организаторы международного музыкального конкурса проводят плановые приготовления. Участники конкурса уже проводят репетиции. Среди участников находится также представитель России Сергей Лазарев, который сообщил, что репетирует в плановом режиме в местном "Экспо-центре".
Ранее в секторе Газа произошло обострение военного конфликта между Израилем и Палестиной. Палестинские военные выпустили более 400 ракет по Израилю, который также отвечает палестинцам массированными обстрелами.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, почему возник конфликт в На прибрежном морском шельфе сектора найдены большие запасы природного газа. Но получившая лицензию на разработку британская компания, уже 12 лет не может найти гаранта. Им хочет быть контролирующий сектор ХАМАС, Палестина, Израиль, Египет, недавно к ним прибавился Катар. Израиль решил решить проблему раз и навсегда.
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