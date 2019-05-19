Загитову уличили в управлении автомобилем без прав

Несовершеннолетняя олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала видео, в котором она управляет автомобилем. Эта запись для основанием для возбуждения административного дела по факту управления транспортным средством без водительского удостоверения.



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Публикация появилась на странице Загитовой в социальных сетях в начале мая. На видео олимпийская чемпионка сидит за рулем автомобиля, который находится в движении. Видеозапись попала в поле зрения правоохранительных органов, которые направили соответствующий иск в Ленинский район Ижевска.

Алине Загитовой грозит крупный штраф.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Алина Загитова выполнит мечту слепой девочки, которая давно хотели познакомиться с российской олимпийской чемпионкой.

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