Global Drug Survey: британцы напиваются чаще, чем жители других стран

Компания Global Drug Survey провела исследования и выяснила, что жители Великобритании напиваются чаще жителей других стран. В среднем каждый британец напивается 51,1 раз в год (почти раз в неделю). Чуть меньше британцев напиваются жители Канады, США, Индии, Австрии и Дании.



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Самыми "непьющими" стали жители Чили. Эта страна заняла последнее место в рейтинге, поскольку в среднем каждый чилиец напивается 16,4 раза в год. Исследователи высчитали средний показатель по миру. Оказалось, что каждый житель планеты в среднем напивается 33 раза в год.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о губительном воздействии большого количества алкоголя на человеческий организм.

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