Российская писательница назвала Сталина пособником Гитлера

Российская писательница Елена Чижова обвинила советского вождя Иосифа Сталина в том, что он оказывал помощь Адольфу Гитлеру в осуществлении плана полной блокады Ленинграда по время Великой Отечественной войны.



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"Это малоизвестно, но ненависть Сталина к городу поспособствовала планам Гитлера по его уничтожению. Два монстра-диктатора сыграли эту трагическую фугу в четыре руки", - написала она в эссе, опубликованном в швейцарской газете Neue Zurcher Zeitun.

Писательница добавила, что Сталин ненавидел Ленинград и всех жителей этого города за их способность критически мыслить и развитое "самосознание". Только этим можно объяснить то, почему поезда, следующие с Большой Земли в Ленинград, нагружались строительными материалами, а не продовольствием для голодающих, считает Чижова.

"Я не историк, но я думаю, что даже небольшая часть этих составов могла бы спасти десятки, если бы не сотни тысяч человеческих жизней", - резюмировала писательница.

Напомним, Ленинград был заблокирован немецко-фашистскими войсками 8 сентября 1941 года. Блокада города продлилась 872 дня. За ее время погибли от 400 тысяч до 1,5 человек. Полное снятие блокады произошло 27 января 1944 года.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что чуть больше половины (52%) граждан России не будут участвовать в праздничных парадах и шествиях в День Победы 9 Мая. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения, основываясь на данных проведенного опроса.

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