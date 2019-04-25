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Источник Правда.Ру

В интернете продают старую визитку президента России

Общество

На онлайн-площадке выставили на продажу старую визитную карточку Владимира Путина времен его работы в Санкт-Петербурге. Автор публикации утверждает, что такие визитки были у российского президента в 1990 году, когда он работал советником Анатолия Собчака.


Путин про ответный ядерный удар: мы попадем в рай, а они просто сдохнут / Новости от 18.10.2018 17:55

На визитной карточке отмечена должность Владимира Путина и его контактные номера, записанные от руки. Продавец утверждает, что это полный оригинал визитки, полученный от Путина.

Цена продажи визитки - 650 тысяч рублей. Однако достоверная ее подлинность остается неизменной.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче российского гражданства жителям Донбасса.

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