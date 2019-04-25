В "Росконтроле" определили самый качественный кагор

Специалисты частной организации контроля качества "Росконтроль" проверили пять наиболее известных брендов сорта красного вина - кагора.



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Как сообщается на официальном сайте организации, экспертами проверялась российская "Массандра", "Солнечная долина" и "Ликерный", греческий "Кагор со Святой горы Афон" и испанский кагор Altra Terra.

Специалисты организации установили, что все образцы соответствуют предъявляемым к ним требованиям. Лидером стал "Кагор со Святой горы Афон", обладающий хорошими органолептическими свойствами и высокой концентрацией этого экстракта.

На втором месте расположилось испанское вино Altra Terra, а замыкает тройку лидеров отечественный кагор "Солнечная Долина". Далее идут "Массандра" и "Ликерный".