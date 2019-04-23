Матвиенко выступила за поддержку многодетных семей

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала увеличить количество многодетных семей в России и оказывать им адресную поддержку, поскольку только таким путем можно решить задачу по повышению рождаемости в стране.



Нацпроект «Демография»: как инициативы президента повысят рождаемость в России / Новости от 20.02.2019 17:46

"Для большинства регионов ключевым остается вопрос демографии. Мы должны адресно обеспечить мерами поддержки тех, кто в них нуждается. Нужно повышать количество многодетных семей. Хотя бы по три ребенка в семье, не говорю уже о четырех-пяти", - передает агентство ТАСС слова Матвиенко.

Она добавила, что главная причина того, почему россияне не хотят заводить детей заключается в высоком уровне бедности. По ее словам, необходимо выполнить поставленную президентом задачу по повышению уровня доходов населения и снижению бедности в России в два раза.