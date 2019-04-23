Более 2 миллиардов рублей потратят на реконструкцию памятников Ленину

На реконструкцию памятных комплексов, посвященных Владимиру Ленину, будет направлено более двух миллиардов рублей. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.



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"Президиум принял решение о 150-летии со дня рождения Ленина. Эта программа сейчас реализуется. Нам удалось провести в бюджет реконструкцию уникального комплекса, посвящённого Ленину. Ему в следующем году исполнятся 50 лет, а Ленину со дня рождения - 150 лет. Два с лишним миллиарда выделено", - передает агентство "РИА Новости" слова политика.

Он добавил, что все памятные места в стране, связанные с Владимиром Лениным, будут приведены в идеальное состояние. "Мы должны над этим очень плотно поработать", - заключил Зюганов.

Напомним, что в понедельник, 22 апреля, исполнилось 149 лет со дня рождения Владимира Ленина.