Всемирному еврейскому конгрессу не понравился образ чучела Иуды, которое сожгли в Польше

Всемирный еврейский конгресс осудил сожжение чучела Иуды в Польше, которое очень сильно было похоже на "стереотипное представление еврея". Традицию с сожжением чучела Иуды решили возобновить жители польского района Прухник.
Роберт Сигнер, занимающий пост исполнительного директора еврейского конгресса, заявил, что испытал негодование и отвращение, когда узнал об этой "антисемитской манифестации".
"Евреи всего мира оказались обеспокоены возрождением средневекового антисемитизма в Польше. Напомню, что в те времена это привело к пику жестокости и страданий. Мы будем надеяться, что мировая общественность и церковь сделают все возможное, чтобы победить эти страшные предрассудки", — говорится в официальном заявлении Всемирного еврейского конгресса.
Напомним, ранее в Польше существовала традиция под названием "Суд над Иудой", которая зародилась в 18 веке. В 2019 году поляки решили возобновить древний культ. Недавно в Прухнике чучело Иуды ударили 30 раз, что соответствовало количеству серебряных монет, которые он получил за своей предательство. Затем куклу пронесли по городу и сожгли.
Также "Правда.Ру" рассказывала о том, как американский заключенный убежал из тюрьмы оставив после себя чучело.
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