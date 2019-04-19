Facebook хранил незащищенными миллионы паролей от Instagram

В компании Facebook признались, что хранили пароли от миллионов аккаунтов пользователей социальной сети Instagram в читаемом виде.
"Мы обнаружили дополнительные логи паролей пользователей Instagram, которые хранились в читаемом формате. По нашим подсчетам, проблема затронула миллионы пользователей социальной сети", - сказано в официальном сообщении Facebook.
Представители компании добавляют, что незашифрованные пароли не использовались сотрудниками компании. Кроме того, после проведения внутреннего расследования Facebook оповестит всех пользователей, чьи пароли хранились таким образом.
Напомним, это далеко не первый случай, когда в компании обнаруживается открытый доступ к личным данным пользователей социальных сетей. Еще в конце марта текущего года представители компании заявили, что пароли большинства пользователей Facebook открыты для прочтения сотрудникам социальной сети, пообещав разобраться с этой проблемой.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что компания Facebook подозревается в нарушении конфиденциальности пользователей. The New York Times сообщает, что социальная сеть делилась личными данными пользователей с 60 производителями смартфонов, включая таких лидеров рынка, как Apple и Samsung и Microsoft. Социальной сети это было нужно, чтобы увеличивать охват своей аудитории. Делали они это путем встраивания собственных функций через API.
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