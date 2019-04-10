Псковский депутат предложил наказывать власть за неуважение к народу

Депутат Псковской области Лев Шлосберг предложил наказывать своих коллег за неуважение к гражданам Российской Федерации.
Соответствующий законопроект депутат из Пскова планирует внести в Госдуму РФ через Псковское областное собрание депутатов.
Политическая партия "Яблоко", членом которой является Лев Шлосберг, позиционирует законопроект "О неуважении власти к народу" как ответ на нашумевший закон "О неуважении к власти", известный также в российском обществе как "закон Клишаса".
Согласно законопроекту депутата Псковской области, в Кодекс об административных правонарушениях сегодняшний день диктует необходимость ввести ответственность "за публичные действия, выражающие или формирующие отрицательное отношение к установленным и гарантированным Конституцией РФ правам и свободам человека и гражданина, но не несущие признаков экстремизма".
Лев Шлосберг также предлагает ввести ответственность и за принятие законов, которые квалифицированы судом как "выражающие неуважение к правам и свободам человека".
Законопроект, отметим, предполагает, что представителей власти, уличенных в неуважении к народу, будут наказывать штрафами до одного миллиона рублей, обязательными работами на 200 часов или арестом на 30 суток.
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Фото: flickr. com.
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