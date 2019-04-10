Псковский депутат предложил наказывать власть за неуважение к народу

Депутат Псковской области Лев Шлосберг предложил наказывать своих коллег за неуважение к гражданам Российской Федерации.

Соответствующий законопроект депутат из Пскова планирует внести в Госдуму РФ через Псковское областное собрание депутатов.

Политическая партия "Яблоко", членом которой является Лев Шлосберг, позиционирует законопроект "О неуважении власти к народу" как ответ на нашумевший закон "О неуважении к власти", известный также в российском обществе как "закон Клишаса".

Согласно законопроекту депутата Псковской области, в Кодекс об административных правонарушениях сегодняшний день диктует необходимость ввести ответственность "за публичные действия, выражающие или формирующие отрицательное отношение к установленным и гарантированным Конституцией РФ правам и свободам человека и гражданина, но не несущие признаков экстремизма".

Лев Шлосберг также предлагает ввести ответственность и за принятие законов, которые квалифицированы судом как "выражающие неуважение к правам и свободам человека".

Законопроект, отметим, предполагает, что представителей власти, уличенных в неуважении к народу, будут наказывать штрафами до одного миллиона рублей, обязательными работами на 200 часов или арестом на 30 суток.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава Министерства труда и занятости Наталья Соколова выступила против повышения минимального прожиточного минимума на 500 рублей. Так, заявила она, "макарошки" всегда стоят одинаково, а голодать, в общем-то, даже полезно.

Также "Правда.Ру" писала о том, что глава Департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких считает, будто государство молодежи ничего не должно. Глацких, отметим, сказала это молодым людям из Екатеринбурга прямо в лицо.

Ранее "Правда.Ру" также писала о том, что депутату от партии "Единая Россия" Динару Хадиуллину показалось, будто автомобили под его окнами поднимают слишком много пыли. Недолго думая, чиновник взялся за пистолет и открыл огонь по своим соседям.

Фото: flickr. com.

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