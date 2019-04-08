Мизулина направит жалобу в РКН за публикацию "фейковых новостей" о ней в СМИ

Сенатор Елена Мизулина намерена обратиться в Роскомнадзор с жалобой на СМИ, которые опубликовали материал о прокурорской проверке во ФСИН. Недавно в российских изданиях появилась новость о том, что Елена Мизулина инициировала проверку в исправительных учреждениях по поводу занятий фитнесом заключенными.
"Это самая настоящая ложь и показательный пример "фейковых новостей". Я никогда не призывала запретить йогу в исправительных учреждениях. Это направленная акция конкретно против меня, поскольку я отправляю множество запросов в различные ведомства, а историю вызвал именно запрос по поводу йоги в СИЗО", — говорит Мизулина.
О том, что Елена Мизулина направила в Генпрокуратуру просьбу проверить занятия йогой в учреждениях ФСИН писал "Московский комсомолец". По информации издания, сенатор переслала прокурору результаты исследования профессора Алексея Дворкина, который долгое время изучал деятельность сект. В своих работах Дворкин пришел к выводу, что йога была создана "скандально известной псевдоиндуистской" сектой.
"Московский комсомолец" опубликовал несколько выдержек, которые содержат критику йоги. Например, Дворкин утверждает, что занятия йогой в условиях мест заключения "могут привести к неконтролируемому сексуальному возбуждению практикующих". По мнению профессора, это может спровоцировать различные сексуальные связи гомосексуального характера.
Несмотря на доводы профессора, ФСИН планирует оставить занятия йогой в своих учреждениях. Об этом недавно рассказал заместитель главы ФСИН Валерий Максименко. По его словам, Федеральная служба исполнения наказаний проводила исследование и выяснила, что у людей занимающихся йогой сокращается количество болезней.
Напомним, "Правда.Ру" уже рассказывала о решении ФСИН не запрещать йогу в исправительных учреждениях.
На фото: сенатор Елена Мизулина
Читайте также:
ФСИН не станет запрещать йогу в СИЗО после жалобы Мизулиной
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Быстро устают и болят ноги? Причиной может быть деформация стопы. Врачи говорят, что опасно не само плоскостопие, а его последствия. В первую очередь, нарушается работа позвоночника и всего опорно-двигательного аппарата. Неправильная нагрузка приводит к «зажатости» шейных мышц. Мозгу не хватает кислорода, отсюда - головные боли, головокружение и даже обмороки. Чтобы этого избежать, срочно отправляйтесь к ортопеду!
Несмотря на недовольство большинства населения пенсионной псевдореформой и множеством других действий властей, вызывающих все большее обнищание самых бедных слоев населения, протестные настроения в трудовых коллективах не растут. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал первый секретарь "Объединенной коммунистической партии" Владимир Лакеев.
Утром 5 апреля 1242 года началась битва на Чудском озере, известная как Ледовое побоище. Русские войска сражались с "псами-рыцарями" Тевтонского ордена. Пришельцы притязали на новгородские земли и надеялись на легкую победу. Но во главе русского воинства стоял тот, кого по праву можно назвать православным рыцарем, - святой князь Александр Невский.
Боливарианская Республика Венесуэла строит социализм, но не совсем такой, как на Кубе и был в СССР. Там остаются богатые люди. Их, с одной стороны, стараются прижать, но не насильственно, а демократически и финансово. А с другой стороны, на них распространяются и некоторые льготы. Об этом рассказал обозреватель "Правды.Ру", вернувшийся из Венесуэлы.