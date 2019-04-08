Мизулина направит жалобу в РКН за публикацию "фейковых новостей" о ней в СМИ

Сенатор Елена Мизулина намерена обратиться в Роскомнадзор с жалобой на СМИ, которые опубликовали материал о прокурорской проверке во ФСИН. Недавно в российских изданиях появилась новость о том, что Елена Мизулина инициировала проверку в исправительных учреждениях по поводу занятий фитнесом заключенными.

"Это самая настоящая ложь и показательный пример "фейковых новостей". Я никогда не призывала запретить йогу в исправительных учреждениях. Это направленная акция конкретно против меня, поскольку я отправляю множество запросов в различные ведомства, а историю вызвал именно запрос по поводу йоги в СИЗО", — говорит Мизулина.

О том, что Елена Мизулина направила в Генпрокуратуру просьбу проверить занятия йогой в учреждениях ФСИН писал "Московский комсомолец". По информации издания, сенатор переслала прокурору результаты исследования профессора Алексея Дворкина, который долгое время изучал деятельность сект. В своих работах Дворкин пришел к выводу, что йога была создана "скандально известной псевдоиндуистской" сектой.

"Московский комсомолец" опубликовал несколько выдержек, которые содержат критику йоги. Например, Дворкин утверждает, что занятия йогой в условиях мест заключения "могут привести к неконтролируемому сексуальному возбуждению практикующих". По мнению профессора, это может спровоцировать различные сексуальные связи гомосексуального характера.

Несмотря на доводы профессора, ФСИН планирует оставить занятия йогой в своих учреждениях. Об этом недавно рассказал заместитель главы ФСИН Валерий Максименко. По его словам, Федеральная служба исполнения наказаний проводила исследование и выяснила, что у людей занимающихся йогой сокращается количество болезней.

Напомним, "Правда.Ру" уже рассказывала о решении ФСИН не запрещать йогу в исправительных учреждениях.

На фото: сенатор Елена Мизулина

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