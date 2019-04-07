ФСИН не станет запрещать йогу в СИЗО после жалобы Мизулиной

Заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко рассказал о том, что ведомство не станет запрещать занятия йогой в СИЗО из-за жалобы сенатора Елены Мизулиной. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

"Занятия останутся. Мы проводили исследование, и у тех людей, которые занимались йогой, наблюдалось резкое сокращение обращений к врачам за помощью. Это очень положительный эффект", - сказал Максименко.

По его словам, сейчас рассматривается возможность распространения подобной практики не только на СИЗО столицы, но и на другие регионы страны.

Напомним, жалобу на занятия йогой, организованные для заключенных двух следственных изоляторов Москвы, направила сенатор Елена Мизулина, которая основывалась на письме профессора-богослова и специалиста по сектантству Александра Дворкина.

В своем письме Дворкин отмечал, что занятия йогой "могут привести к неконтролируемому сексуальному возбуждению, и как следствие, - к появлению гомосексуальных связей между заключенными". Гомосексуальные заключенные будут отказываться от приема пищи, что повлечет "бунт протестного характера", сделал вывод эксперт.

Представитель ФСИН в свою очередь усомнился в подобных выводах и посоветовал людям, которые призывают к запрету занятий йогой, внимательно присмотреться к сами себе.

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