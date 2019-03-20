Сотрудников ФСИН обяжут быть вежливыми с заключенными

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России планирует внести поправки в приказ о Кодексе этики, обязав сотрудников извиняться перед заключенными в том случае, если их права были нарушены. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Соответствующие поправки размещены на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В документе отмечается, что сотрудники ведомства обязаны быть вежливыми и корректными в обращении с заключенными, а также должностными лицами.

"В случае нарушения прав и свобод гражданина (осужденного) сотрудник или федеральный государственный гражданский служащий приносит добровольное извинение или в соответствии со вступившим в законную силу решением суда", - сказано в предложенных поправках.

Изменения в Кодекс этики ФСИН вносятся для того, чтобы привести документ в соответствие с федеральным законодательством. Также поправки будут способствовать формированию более позитивного облика сотрудников и служащих уголовно-исправительной системы России.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по словам заместителя главы ФСИН Валерия Максименко, сотрудники и их руководство отмечают сильный моральный износ, связанный со своей работой. Причиной такого состояния стало постоянное общение с заключенными, за плечами которых ужасные преступления. Контакт с осужденными по тяжким и особо тяжким статьям добавляет особый стресс сотрудникам ФСИН.

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