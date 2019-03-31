ФСИН: иностранцы составляют 5,6% среди осужденных в России

Иностранные граждане составляют 5,6% среди общего количества отбывающих наказание в России. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заявление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ.

"В настоящее время в исправительных учреждения уголовно-исполнительной системы отбывают наказание чуть больше 25 тысяч иностранных граждан - это 5,6% от общего количества осужденных", - отметили во ФСИН.

В ведомстве добавили, что большинство иностранцев являются гражданами государств, входивших в состав СССР. Всего же, наказание в России отбывают граждане более 60 государств. Среди них около 180 человек являются гражданами стран Юго-Восточной Азии, 48 - стран Африки, 31 - государств Латинской Америки, 8 осужденных - из США, 39 - из различных стран Европы.

Наиболее часто иностранцы попадают в российские тюрьмы за преступления, связанные с наркотиками. По этим статьям осуждены более 10,6 тысяч иностранных граждан. Чуть больше 5 тысяч осуждены за убийства, еще 3,8 тысяч - за грабеж, 2 тысячи - за кражи, 1,5 тысяч - за изнасилование.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в минувшем году чаще всего несовершеннолетние осужденные отбывали наказание за преступления, связанные с наркотиками. Об этом говорят данные Федеральной службы исполнения наказаний.

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