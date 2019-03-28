Курение названо самой раздражающей привычкой среди коллег

Курение оказалось наиболее раздражающей привычкой в коллегах среди россиян. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы SuperJob.

Курящие коллеги раздражают 12% респондентов. Людям, работающим вместе с курящими, не нравится запах табачного дыма, а также частые отлучки коллег на перекур.

Чуть меньше россиян (10%) не выносят в процессе работы сплетни и пустые разговоры. Еще 5% опрошенных назвали склонность к интригам и безделью самыми нервирующими чертами в коллегах.

Среди других черт, которые наименее симпатичным в коллегах, участники опроса выделили наглость, навязчивость, неаккуратность, неопрятный внешний вид, громкий смех, а также постоянные опоздания на работу.

Около 17% респондентов заявили, что не реагируют на дурные привычки коллег и на их недостатки.

Исследование проводилось в феврале 2019 года на основе опроса двух тысяч граждан России старше 18 лет.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российские работодатели стали более лояльными по отношению к женщинам. К такому выводу пришли эксперты сервиса SuperJob, проведя опрос среди менеджеров различных организаций и предприятий, ответственных за работу с персоналом, в 156 городах России.

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