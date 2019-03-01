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Источник Правда.Ру

SuperJob: работодатели стали лояльнее относиться к женщинам

Общество

Российские работодатели стали более лояльными по отношению к женщинам. К такому выводу пришли эксперты сервиса SuperJob, проведя опрос среди менеджеров различных организаций и предприятий, ответственных за работу с персоналом, в 156 городах России. 

SuperJob: работодатели стали лояльнее относиться к женщинам. 399793.jpeg

Лишь восемь процентов компаний учитывают пол будущего сотрудника. Чуть больше половины (51%) респондентов признались, что пол соискателя важен только в некоторых случаях. И 38% работодателей заявили о том, что для них это не имеет никакого значения. 

Если работодателю предстоит выбирать из числа соискателей-женщин, то шансы получить желаемую должность будут выше у замужних женщин с детьми - за таких кандидаток высказались 20% работодателей. 11% компаний отдадут предпочтение женщинам без детей и не состоящим в браке. 

Чаще всего работодатели отказывают (10%) замужним женщинам без детей. Кадровики опасаются, что вскоре после приема на работу такая сотрудница может уйти в декрет и ей придется искать замену. 

Напомним, недавно SuperJob объявил об отмене в резюме соискателей таких граф, как "образование" и "пол", поскольку в компании посчитали, что работодатели интересуются знаниями и навыками кандидата, а не стереотипами. 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Запад разочаровался в удаленной работе. 70% российских работодателей переводят сотрудников на надомную работу, а крупные западные корпорации возвращают работников в офис.

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