В мужской бороде обитают стафилококки и кишечные бактерии

Массовый порыв следовать тенденциям моды на бороду и сильную небритость обеспокоил ученых, которые взялись проводить исследования на предмет влияния бороды на здоровье мужчин и окружающих их людей, сообщает Pora.ru.

Например, американские ученые недавно изучили бактериальный состав мужских бород. Как оказалось, даже ухоженная растительность на лице содержит большое количество бактерий. Многие испытуемые, чьи бороды изучались, при этом работали в медицинских учреждениях и хорошо знали правила гигиены. Ранее российские ученые из диагностического центра при НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи сделали вывод о заселенности мужских бород стафилококком. Организм, если иммунитет крепкий, справляется с опасной бактерией, но при ослаблении ресурсов патоген способен серьезно навредить здоровью. Например, спровоцировать воспалительное кожное заболевание — себорейный дерматит. Специалисты утверждают: длинные волосы и густая борода чаще приводят к развитию дерматита. Кроме того, ученые из США заявили, что в мужских бородах могут обитать кишечные бактерии. Этот факт был подтвержден в ходе исследования, проводившегося в лаборатории Quest Diagnostics.

Каждый волос, говорят ученые-трихологи, имеет кутикулу, которая "ловит" вредные бактерии. В бороде и усах задерживаются не только остатки пищи, но и патогенные вещества, если человек заболел, чихает и кашляет.

Медики рекомендуют мужчинам мыть бороду шампунями для нормальной и жирной кожи минимум раз в два дня. А также расчесывать бороду несколько раз в день и пользоваться специальными уходовыми средствами.

Фото: Hi-News.ru

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