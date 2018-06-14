Бедные россияне начали экономить на еде и бензине

Россияне уже второй месяц экономят на самом необходимом. Средний чек в мае не превышает 530 рублей, если учитывать инфляцию, то он сократился более чем на два процента. К таким выводам пришли исследователи центра "Ромир".

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Однако это не обязательно должно быть свидетельством снижения благосостояния россиян. Директор Института социальной политики Высшей школы экономики Лилия Овчарова отметила, что это может быть связано с сезоном: летом люди предпочитают покупать некоторые продукты на рынке, кто-то уезжает на время в другой регион или страну.

По информации центра похожая картина была 5 лет назад, тогда чек среднестатистического россиянина был равен 480 рублям, а снижение за один месяц произошло на семь процентов.

В то же время доходы граждан увеличились. Так, государство проиндексировало пенсию, повысило зарплаты бюджетникам, а также минимальный размер оплаты труда.

"Ромир" отмечает, что особенно бережливыми стали москвичи (чек сократился на 4,7%) и санкт-петербуржцы (на 4,3%). Если сравнивать по округам, то самым экономным стал Центральный (более шести процентов). Кроме того, об экономии вспомнили и на Урале.

Исследователи выявили тенденцию: берегут свои кошельки жители мегаполисов, а вот россияне из малых населенных пунктов остались привержены своим тратам.

Граждан заставила задуматься о своем "покупательском" поведении ситуация с ростом доллара и стоимостью топлива (за год они выросли более чем на 11%).

Также специалисты отметили, как ведут себя в данной ситуации продавцы: они организуют акции и скидки, борясь за покупателя. Ведь коснулась ситуация именно крупных торговых точек.

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