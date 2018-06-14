Бедные россияне начали экономить на еде и бензине

Россияне уже второй месяц экономят на самом необходимом. Средний чек в мае не превышает 530 рублей, если учитывать инфляцию, то он сократился более чем на два процента. К таким выводам пришли исследователи центра "Ромир".
Однако это не обязательно должно быть свидетельством снижения благосостояния россиян. Директор Института социальной политики Высшей школы экономики Лилия Овчарова отметила, что это может быть связано с сезоном: летом люди предпочитают покупать некоторые продукты на рынке, кто-то уезжает на время в другой регион или страну.
По информации центра похожая картина была 5 лет назад, тогда чек среднестатистического россиянина был равен 480 рублям, а снижение за один месяц произошло на семь процентов.
В то же время доходы граждан увеличились. Так, государство проиндексировало пенсию, повысило зарплаты бюджетникам, а также минимальный размер оплаты труда.
"Ромир" отмечает, что особенно бережливыми стали москвичи (чек сократился на 4,7%) и санкт-петербуржцы (на 4,3%). Если сравнивать по округам, то самым экономным стал Центральный (более шести процентов). Кроме того, об экономии вспомнили и на Урале.
Исследователи выявили тенденцию: берегут свои кошельки жители мегаполисов, а вот россияне из малых населенных пунктов остались привержены своим тратам.
Граждан заставила задуматься о своем "покупательском" поведении ситуация с ростом доллара и стоимостью топлива (за год они выросли более чем на 11%).
Также специалисты отметили, как ведут себя в данной ситуации продавцы: они организуют акции и скидки, борясь за покупателя. Ведь коснулась ситуация именно крупных торговых точек.
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