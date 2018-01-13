ФСИН заявила о рекордном минимуме заключенных

ФСИН обнародовала данные о числе заключенных в России по состоянию на 1 января. В колониях и прочих исправительных учреждениях содержатся более 602 тысяч человек.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Служба исполнения наказания назвала эту цифру историческим минимумом и объяснила, что самое значительное сокращение произошло во взрослых колониях: в 713 исправительных учреждениях отбывают наказание 494,9 тыс. человек, что на 24,5 тыс. меньше, чем год назад.

Среди заключенных — 47,7 тыс. женщин. В 13 домах ребенка при женских колониях проживают 535 детей в возрасте до трех лет.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о нашумевшей проверке московского СИЗО №1 "Матросская тишина". Проверка учреждения началась после скандала с VIP-камерами, которые обнаружили здесь общественники.

Возможно, сотрудники путали задачи, стоящие перед ФСИН, с задачами следствия. Такое мнение высказал председатель Общественной наблюдательной комиссии города Москвы, председатель совета директоров медиахолдинга "Правда.Ру" Вадим Горшенин:

— Насколько я знаю, после появления материла о необычных камерах, УФСИН Москвы провело расследование. Мои коллеги по ОНК уже видели камеры, где сидят простые заключенные, без коммерческих условий.

Мне кажется, вопрос к этому начальнику не только в том, что были созданы такие условия для избранных, и что могло служить и причиной обогащения конкретных сотрудников СИЗО, этого замначальника в частности. Возможно, сыграло роль еще и то, что данный товарищ несколько путал задачи, которые стоят перед службой исполнения наказаний. Она должна исполнять решение судов о содержании людей под стражей, но не о проведении следственных мероприятий.

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