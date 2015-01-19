Президент России Владимир Путин рассказал о его инициативе, против которой выступили все. По его словам, это была идея об обеспечении учеников начальных классов бесплатным горячим питанием, которую он озвучил во время обращения к Федеральному собранию 15 января 2020 года.
Российский лидер отметил, что реализации озвученного им предложения о школьном питании "дались непросто".
"Все были против", - подчеркнул Путин.
Несмотря на мнение окружающих Владимиру Путину удалось реализовать это предложение. Уже с 1 сентября текущего года ученики начальных классов в тех регионах, где есть для этого техническая готовность, будут обеспечены бесплатным горячим питанием.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что на Украине отменили бесплатное питание для школьников.
С 19 января ученики 1-4 классов в школах Киева не будут обеспечены бесплатными обедами. Украина стремится к европейским стандартам жизни, внедряя плату абсолютно на все. Вот только ни зарплаты, ни пенсии в стране больше не становятся, а наоборот, сокращаются. Впрочем, как и рабочие места.
Бесплатные обеды сохранятся только для учащихся льготных категорий - детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, детей из малообеспеченных семей, а также детей с особыми образовательными потребностями, обучающихся в специальных и инклюзивных классах общеобразовательных учебных заведений, другие ученики смогут купить обед.
"У нас было бесплатное питание для всех без исключения учеников 1-4 классов. Раньше это финансировалось статьей из государственного бюджета, которую нам как субвенцию направляли в местный бюджет, а теперь нам этих средств не дали. И теперь местные органы власти могут принимать решение, продолжать ли это питание или нет, в зависимости от того, есть у них средства или нет. К сожалению, сегодня у нас таких средств нет", - пояснила Старостенко.
Как сообщалось, с будущего учебного года на Украине все школьные учебники родителям придется покупать за свой счет.
Напомним, народные депутаты Украины подняли себе зарплату и уже за январь 2015 могут получить вдвое высшую зарплату, чем получали в прошлом году. Их зарплата составит порядка 12 000 гривен в месяц.
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