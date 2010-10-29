Кудрин: ситуация с ВИЧ в России катастрофическая

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что считает ситуацию с ВИЧ в России катастрофической. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Все больше внимания к вопросу лечения ВИЧ. Есть надежда, что усилий по преодолению критической ситуации в России будет все больше", - так политик прокомментировал информацию СМИ о поручениях президента России относительно борьбы с ВИЧ.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что Алексей Кудрин защищал своего зама Сергея Сторчака, когда находился на посту главы Минфина.

По мнению министра финансов Алексея Кудрина, никаких оснований для обвинения его заместителя - Сергея Сторчака - нет. "Я не вижу оснований для обвинения, которое СКП предъявил моему заместителю", - сказал он журналистам.Напомним, сегодня стало известно, что расследование уголовного дела в отношении Сторчака завершено. "Главным следственным управлением Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя министра финансов Российской Федерации Сергея Сторчака, а также Виктора Захарова и Вадима Волкова, обвиняемых в покушении на мошенничество в особо крупном размере, в составе организованной группы", - рассказал представитель СКП РФ Владимир Маркин.Ранее Генпрокуратура вернула уголовное дело в отношении Сторчака в следственные органы для производства дополнительного расследования. По словам Маркина, в ходе следствия, возобновленного 13 ноября 2009 года, были выполнены все указания Генпрокуратуры, в том числе проведены судебные экспертизы. Объем уголовного дела, по данным представителя Следственного комитета, составил 119 томов.