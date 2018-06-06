Россияне оккупировали пляжи Антальи

Россияне чаще других туристов приезжают в Анталью, такие сведения сообщает Ассоциация туроператоров страны.



Россиянам могут закрыть Турцию и Тунис

Даже в "не сезон" с января по апрель курорт посетило на 60% больше граждан РФ, чем за это же время в 2017 году. По данным турецких статистов, за первые четыре месяца город посетили более миллиона приезжих, это почти в два раза больше, чем в прошлом году.

Такой ажиотаж создали немцы и россияне. И если с января по март больше на турецких берегах было граждан ФРГ, то уже в апреле россияне отобрали у них лидерство.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, как экономят граждане России во время отдыха в Турции. Они предпочитают отели, заточенные на систему "все включено", стараются не покидать территорию, чтобы не обременять себя тратами на еду и развлечения. Кроме того, россияне устраивают себе короткий отпуск по сравнению с путешественниками из других стран.