Власть и приставы смогут забирать у россиян любое жилье

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, согласно которому любой россиянин рискует остаться без жилья.

Принятый нормативный акт облегчает порядок изъятия домов и земель у жителей в градостроительных целях. Причем, судя по тексту законопроекта, собственник не вправе оспорить решение о своем принудительном переселении в суде.

"Раньше изъятие было возможно только по решению суда, сейчас же этого не требуется. У собственника остается возможность судиться с государством, но только на предмет размера компенсации", - отмечает глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. и добавляет, что в законодательстве отсутствует четкое определение того, что является государственными или муниципальными нуждами, а значит, власти на местах будут выворачивать закон, как им выгодно.

По словам сопредседателя экспертного совета аналитического агентства "Национальный Эксперт" Сергея Журавского, теперь любого жителя России на вполне законных основаниях могут лишить жилья.

"Сегодня здесь строят трассу и ваш дом мешает, завтра — торговый центр, послезавтра — кинотеатр", - говорит эксперт.

Как заявил глава коллегии адвокатов "Домбровицкий и партнеры" Петр Домбровицкий, если новый закон будет окончательно ратифицирован, это обернется чередой всевозможных нарушений и махинаций.

"Если вопрос изъятия конкретного земельного участка будет решаться административной комиссией, то пострадавших будут тысячи. У людей не окажется никаких гарантий, что их дом не отберут, потому что он мешает очередному бизнес-проекту", - пояснил Домбровицкий. Причем практика таких отборов, ущемляющая права граждан, уже применялась перед подготовкой к олимпиаде в Сочи.

"У людей сносили жилье, а взамен давали три копейки", - напоминает адвокат.

Ряд экспертов говорят о том, что возможны протесты в отдельных регионах из-за несогласия граждан с переселенческой политикой местных органов власти. Уже летом 2018 года чиновникам Челябинска пришлось отвечать перед жителями нескольких домов, которые планировалось снести ради строительства развязки к саммитам ШОС и БРИКС, проведение которых запланировано на 2020 год. Жильцам предложили материальную компенсацию, размер которой их не устроил. Похожая акция протеста была отмечена в Екатеринбурге. Здесь предполагается возвести здание филармонии архитектора Захи Хадид. Вроде идея хорошая, несущая, так сказать, искусство в массы. Но для ее воплощения власти города хотят снести жилые дома. При этом власти все делали втихую, без какого либо информирования жильцов и попыток узнать их мнение.

Не остались в стороне и пользователи соцсетей, предложившие свой вариант трактовки законопроекта.

"Минюст разработал новый законопроект об изъятии единственного жилья за долги. Да, в принципе, такое возможно, если стоимость этого жилья будет превышать 30 миллионов и оно тогда автоматически приобретает статус "роскоши". Если долг несоразмерно низок по сравнению со стоимостью такой недвижимости, составляя до 5% цены, или до 1 млн руб., то изыматься она не будет. В случае изъятия должнику должна быть предоставлена другая, но более скромная квартира. И вот тут порог скромности будет явно не в пользу должников", - пишет анонимный интернет-пользователь.

Ранее о том, что будут изымать "роскошное жилье" писала Правда. Ру.

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