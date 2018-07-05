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Источник Правда.Ру

Зреет бунт: 89% россиян возмущены пенсионной реформой

Общество

Как ни стараются в верхах подсластить горькую пилюлю повышения пенсионного возраста, у россиян понимания реформа до сих пор не вызывает.

Зреет бунт: 89% россиян возмущены пенсионной реформой. 389076.jpeg
Фото: bezformata.ru

Большинство граждан оптимальным временем для выхода на пенсию считают нынешний порядок. В цифрах, по свидетельству "Левада-центра", не принимают грядущие изменения 89% россиян.

Оставить планку ухода на покой для мужчин прежней желали бы 87% респондентов, для женщин — 84%.

78% видят справедливым, чтобы сумма, которую получают пенсионеры работающие, индексировалась бы в соответствии с инфляцией, а лишение работающих пенсионеров заслуженной пенсии признают неправильным 85% опрошенных.

Мнения россиян были собраны в конце июня, в опросе приняли участие 1600 респондентов в 52 субъектах России.

Как ранее писала "Правда.Ру", пенсионную реформу, вызвавшую не только напряжение в обществе, но и резкое падение рейтинга президента России, рекомендовали провести Владимиру Путину не силовики, а Алексей Кудрин и Сергей Кириенко.

Это утверждает инсайдерский телеграм-канал "Пяр во время чумы":"Очень показательно, как пытаются убедить публику в том, что решение о пенсионной реформе, обрушившей рейтинги власти, принимали не Кудрин и его друзья-банкроты из НПФ, не правительство, а Совбез РФ. Мол, типа Патрушев виноват, в отставку его. Но истинный автор этой вредительской реформы — не "мальчик Назаров" из НИИ Минфина, а Алексей Леонидович Кудрин и руководимый им Центр стратегических разработок".

Между тем, как уже рассказывала "Правда.Ру", эксперты Высшей школы экономики пришли к выводу, что продолжительность жизни на пенсии первого поколения пенсионеров, которые смогут уйти на пенсию в 63-65 лет, составит минимум 23 года для женщин и 14 лет 6 месяцев для мужчин.

Аналитики посчитали, что к 2028 году, когда возраст выхода на пенсию по правительственному плану составит 65 лет, продолжительность жизни мужчин, доживших до 65 лет, достигнет "датской границы". Имеется в виду, что повышение пенсионного возраста в Дании было связано как раз с изменением продолжительности жизни. Подробнее о том, как проходила реформа в Дании, - читайте в статье.

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Темы бунт пенсия соцопрос экономика пенсионная реформа
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