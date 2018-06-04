Ростовские казаки пообещали не забивать геев нагайками

Фото: http://www.don-kazak.ru

В Ростове-на-Дону помогать полицейским следить за порядком на чемпионате мира по футболу-2018 будут казаки. Они заявили, что нагайками бить никого не будут, и даже оставят их дома. Но вот сообщать полиции о целующихся мужчинах они считают себя обязанными.

Казаки пообещали быть терпимыми к представителям сексуальных меньшинств, но заявили, что пройти мимо просто не могут. По их словам, они обязательно сообщат об эксцессе сотрудникам полиции.

Олег Баранников, начальник управления по организации и координации деятельности казачьих дружин, заявил, что главное для казаков — это православная вера и семья. Баранников также отметил, что слишком много выпало на долю казаков, чтобы теперь разбрасываться этими ценностями.

В помощники стражам порядка выделили аж три сотни казаков, включая и конников. Казаки не исключают, что несмотря на то, что они будут безоружны, им придется применить физическую силу. Они обязательно помогут полицейским разнять дерущихся, приструнить разбушевавшихся или просто пресечь правонарушение. Казаки-дружинники пояснили, что права штрафовать или как-то иначе воздействовать на граждан у них нет. Такими привилегиями будут, как обычно, наделены лишь полицейские.

Напомним, что совсем недавно, во время митинга "Он нам не царь" на Пушкинской площади в Москве люди в казачьей форме нападали на собравшихся демонстрантов. Многочисленные свидетели утверждают, что казаки, в частности, позволяли себе бить людей нагайками. Один из казаков, присутствующих в тот день на площади, не отрицает, что он и его соратники применяли силу, но утверждает, что демонстранты сами провоцировали казаков на подобные действия.

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