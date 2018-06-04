Назвавший себя "князем АУЕ" сын гаишника сядет в тюрьму

В ближайшее время среди "блатных и арестантов" окажется сын сотрудника провинциального ГАИ, назвавший себя "князем" запрещенной в России группировки "АУЕ".

Как сообщают в телеграм-каналах, ссылаясь на местный чат "Ростов Папа", 17-летний ростовчанин, "ранее наколовший себе воровские звезды на ключицы и текст "князь АУЕ" на весь живот оказался сыном инспектора местного ГИБДД".

Источники сообщат, что юноша "был задержан за пьяный угон автомобиля соседа-бизнесмена и ДТП с наездом на пешехода". Также авторы информации отмечают, что "решить вопрос полюбовно отцу-гаишнику не удалось, так что сына ждет суд и колония".

"Что "блатные" сделают с самозванным "вором" — догадайтесь сами,- смеются в телеграм.

И действительно, как пишут соответствующие ресурсы, "звезды — это основной атрибут воров в законе, знак, который отличает вора от остальной части криминального общества".

Они предупреждают, что "такую татуировку, ни при каких условиях и обстоятельствах нельзя наносить на тело просто так, поскольку за нее обязательно когда-то "спросят", и придется отвечать по "воровским понятиям".

"Если у человека есть наколка тюремной тематики, а ее хозяин встретится в соответствующей обстановке с людьми, отбывавшими наказание (или сам окажется на зоне) — его могут заставить "отвечать" за недостоверную татуировку",- рассуждают другие эксперты.

"Тюремные татуировки, это своего рода паспорт владельца и его личное дело. Если знаки не соответствуют действительности — можно серьезно поплатиться", — заключают они.

Ранее Pravda. ru цитировала слова секретаря СПЧ Яной Лантратовой. Правозащитница пояснила, что АУЕ "это неформальное молодежное движение, пропагандирует "идеологию воров в законе и тюремные понятия" и, возможно, связано с осужденными, отбывающими наказание в местах лишения свободы".