В ближайшее время среди "блатных и арестантов" окажется сын сотрудника провинциального ГАИ, назвавший себя "князем" запрещенной в России группировки "АУЕ".
Как сообщают в телеграм-каналах, ссылаясь на местный чат "Ростов Папа", 17-летний ростовчанин, "ранее наколовший себе воровские звезды на ключицы и текст "князь АУЕ" на весь живот оказался сыном инспектора местного ГИБДД".
Источники сообщат, что юноша "был задержан за пьяный угон автомобиля соседа-бизнесмена и ДТП с наездом на пешехода". Также авторы информации отмечают, что "решить вопрос полюбовно отцу-гаишнику не удалось, так что сына ждет суд и колония".
"Что "блатные" сделают с самозванным "вором" — догадайтесь сами,- смеются в телеграм.
И действительно, как пишут соответствующие ресурсы, "звезды — это основной атрибут воров в законе, знак, который отличает вора от остальной части криминального общества".
Они предупреждают, что "такую татуировку, ни при каких условиях и обстоятельствах нельзя наносить на тело просто так, поскольку за нее обязательно когда-то "спросят", и придется отвечать по "воровским понятиям".
"Если у человека есть наколка тюремной тематики, а ее хозяин встретится в соответствующей обстановке с людьми, отбывавшими наказание (или сам окажется на зоне) — его могут заставить "отвечать" за недостоверную татуировку",- рассуждают другие эксперты.
"Тюремные татуировки, это своего рода паспорт владельца и его личное дело. Если знаки не соответствуют действительности — можно серьезно поплатиться", — заключают они.
Ранее Pravda. ru цитировала слова секретаря СПЧ Яной Лантратовой. Правозащитница пояснила, что АУЕ "это неформальное молодежное движение, пропагандирует "идеологию воров в законе и тюремные понятия" и, возможно, связано с осужденными, отбывающими наказание в местах лишения свободы".
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