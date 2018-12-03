Власти призвали запасать зерно - цена на хлеб взлетит

Правительство Российской Федерации в ближайшее время поручит регионам страны запасать зерно. Эта мера, по мнению депутатов, позволит сохранить уровень нынешних цен на хлебопродукты.

Об этом заявил вице-премьер Государственной думы Российской Федерации Алексей Гордеев. Он подчеркнул важность обеспечения долгосрочной стабилизации цен "на социальные виды хлеба". По мнению Алексея Гордея, на сегодняшний день это является приоритетной задачей для региональных властей. Вице-премьер отметил, что качество так называемых "социальных видов хлеба" не должно уступать качеству мучной продукции массового спроса.

Напомним, что ранее хлебопеки и мукомолы предупредили российское правительство о том, что в стране в скором времени подорожают абсолютно все виды хлеба. Все, говорят производители, из-за непопулярного в народе закона о повышении уровня НДС. Так, краснодарские хлебопеки и мукомолы прогнозируют повышение цен на хлеб на 8-12 %.

Очевидно, что жителей страны новость эта не обрадует. Любопытно, что один из крупнейших российских федеральных телеканалов прекрасно осведомлен о том, что многим россиянам не хватает денежных средств на продукты первой необходимости. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что сотрудники средства массовой информации дали жителям страны пару-тройку советов насчет того, как выжить на нищенскую зарплату. Так, например, журналисты посоветовали россиянам не есть колбасы.

Фото: mos. ru

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