Скорость и парковка – главные беды автовладельцев

Россияне рассказали, за что им обычно приходят штрафы. Чаще всего автовладельцы нарушают скоростной режим, отмечает RT, ссылаясь на опрос интернет-сервиса "Avito Авто".



Штрафы в ГИБДД: Никто не заплатит дважды

Более 80% участников признались, что скорость чаще прочих нарушений заставляет их расстаться с деньгами. Вторая причина — нежелание пристегиваться, на этом "попадаются" около 40%. Третье место у разговоров по мобильному телефону, штрафы из-за чрезмерной общительности также приходят около 40%.

Кроме того, 18% получают "письма счастья" за ненадлежащую парковку, а 17% — за то, что не включают "поворотник" перед тем, как приступить к маневру.

Реже всего штрафуют за управление ТС в нетрезвом виде (2%), игнорирование сигнала светофора и проезд по выделенной полосе (10%), обгон под запрещающий знак (13%), а также игнорирование сплошной (16%).

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