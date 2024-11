Самая ожидаемая книга осени — мемуары Бритни Спирс о славе и мужчинах в её жизни

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Осенью ожидается выход мемуаров "The women in me" Бритни Спирс, которые обещают стать самой обсуждаемой книгой сезона. Историю о том, как кучка приживалок и абьюзеров окружили молодую, талантливую и уязвимую женщину, с нетерпением ждут читатели всего мира.

Фото: YouTube канал Johnny B by Скриншот видео YouTube канала Johnny B, PDM

В своей автобиографии певица поделится историей своей славы, отношений с мужчинами, включая Джастина Тимберлейка, а также расскажет о борьбе с опекунством, под которым она находилась на протяжении 13 лет.

В книге Бритни Спирс охватывает все этапы своей жизни: от детства в Кентвуде до дружбы с Пэрис Хилтон, Донателлой Версаче и Мадонной. Она также поделится своими переживаниями о материнстве, когда её постоянно окружали фотокамеры, и о принудительном опекунстве, которое она на суде сравнила с рабством.

В своих мемуарах Бритни откровенно рассказывает об отношениях с мужчинами, о принудительном лечении и о том, как на протяжении 13 лет её заставляли работать, используя шантаж, чтобы подавить любые недовольства.

Уточнения

Бри́тни Джин Спирс — американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.