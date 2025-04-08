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Прогулка гиганта: аллигатор без страха вышел к гольфистам

1:05
Зоосфера

Что бы вы сделали, если бы во время игры перед вами спокойно прошёлся гигантский аллигатор? Именно такое зрелище наблюдали гольфисты на острове Киава в Южной Каролине.

аллигатор крокодил
Фото: Wikipedia by Charles Patrick Ewing, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
аллигатор крокодил

На известном поле Ocean Course, где в экзотической обстановке игроки ежедневно платят за игру сумму, эквивалентную 220 тысячам форинтов, произошло нечто редкое даже для этих мест. Перед поражёнными посетителями величественно прошагал аллигатор, напоминающий настоящего динозавра.

Хищник пересёк поле с полной невозмутимостью, словно находился у себя дома. Игроки, не упустившие шанс запечатлеть необычную встречу, тут же начали снимать фото и видео. Уже через несколько часов кадры с гигантским аллигатором разлетелись по соцсетям.

Уникальное событие стало своеобразным бонусом для посетителей. Ведь даже в Южной Каролине, где встречи с аллигаторами — не редкость, увидеть настолько крупного представителя этих древних рептилий — большая удача.

Уточнения

Аллига́торы (лат. Alligator, исп. el lagarto — ящерица) — род, включающий всего два современных вида: американский, или миссисипский аллигатор (Alligator mississippiensis) и китайский аллигатор (Alligator sinensis).

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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